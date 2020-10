Da Nadal a Hamilton, la domenica dei record raggiunti (Di lunedì 12 ottobre 2020) È stata una domenica sportiva di gesti eccezionali. Sono state imprese sul campo e in pista che hanno portato a gesti meravigliosi fuori dal campo e dalla pista. Il primo messaggio dopo la vittoria numero 13 di Rafael Nadal al Roland Garros è arrivato da Roger Federer appena raggiunto a 20 tornei dello slam in carriera. Ad aspettare Lewis Hamilton giunto alla 91esima vittoria in carriera c’era Mick Schumacher che gli ha consegnato il casco di suo padre, il cui record è stato raggiunto dal pilota britannico che è pronto a superarlo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) È stata una domenica sportiva di gesti eccezionali. Sono state imprese sul campo e in pista che hanno portato a gesti meravigliosi fuori dal campo e dalla pista. Il primo messaggio dopo la vittoria numero 13 di Rafael Nadal al Roland Garros è arrivato da Roger Federer appena raggiunto a 20 tornei dello slam in carriera. Ad aspettare Lewis Hamilton giunto alla 91esima vittoria in carriera c’era Mick Schumacher che gli ha consegnato il casco di suo padre, il cui record è stato raggiunto dal pilota britannico che è pronto a superarlo.

