Coronavirus, in Inghilterra ci sono più persone ricoverate oggi che a marzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Una quadro ospedaliero peggiore di quello di marzo. In Inghilterra, al momento, ci sono più persone ricoverate in ospedale per Covid-19 di quante ce ne fossero prima dell’entrata in vigore del lockdown a fine marzo. Lo ha reso noto Stephen Powis, direttore del National Health Service (Nhs), il servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riporta la Bbc, si è registrato un forte aumento dei ricoveri tra gli over 65, e in particolare tra gli over-85. Coronavirus, l’allarme delle autorità sanitarie britanniche: «Raggiunto il punto di non ritorno»Attualmente il Regno Unito ha il bilancio delle vittime peggiore d’Europa: sono oltre 42mila le ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Una quadro ospedaliero peggiore di quello di. In, al momento, cipiùin ospedale per Covid-19 di quante ce ne fossero prima dell’entrata in vigore del lockdown a fine. Lo ha reso noto Stephen Powis, direttore del National Health Service (Nhs), il servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riporta la Bbc, si è registrato un forte aumento dei ricoveri tra gli over 65, e in particolare tra gli over-85., l’allarme delle autorità sanitarie britanniche: «Raggiunto il punto di non ritorno»Attualmente il Regno Unito ha il bilancio delle vittime peggiore d’Europa:oltre 42mila le ...

