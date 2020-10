Conte esclude un nuovo lockdown "generalizzato" (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Escluderei un nuovo lockdown. Lo diciamo a ragion veduta", dice Giuseppe Conte nel punto stampa dopo un incontro in Prefettura a Taranto. "Abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Nel frattempo sottolinea il presidente del Consiglio - abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario. Siamo molto avanti, facciamo un numero di test impressionante. Addirittura, con l'ultima circolare del ministero della Salute potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali. Abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test, ancora più rapidi". "Insomma, abbiamo adottato una serie di misure ed abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire" anticipa Conte "prevedo qualche cosiddetto ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Escluderei un nuovo lockdown. Lo diciamo a ragion veduta", dice Giuseppenel punto stampa dopo un incontro in Prefettura a Taranto. "Abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown. Nel frattempo sottolinea il presidente del Consiglio - abbiamo rafforzato le strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario. Siamo molto avanti, facciamo un numero di test impressionante. Addirittura, con l'ultima circolare del ministero della Salute potremo ridurre anche la quarantena dai 14 giorni iniziali. Abbiamo anche la possibilità di introdurre nuovi test, ancora più rapidi". "Insomma, abbiamo adottato una serie di misure ed abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire" anticipa"prevedo qualche cosiddetto ...

