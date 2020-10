Contagi in lieve calo. I nuovi casi isolati nelle ultime 24 ore sono 4.619. Ma ci sono 39 morti e un numero notevolmente inferiore di tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Calano il numero dei Contagi da Coronavirus isolati nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute i nuovi casi registrati ieri sono 4.619 (837 in meno rispetto a ieri quando erano stati 5.456) , ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e ai 133.084 eseguiti venerdì. In netto aumento il numero delle vittime: 39 rispetto alle 26 registrate ieri che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.205. In crescita anche i ricoverati negli ospedali (+302) e nelle terapie intensive (+32). Al momento negli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Calano ildeida Coronavirus24 ore in Italia. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute iregistrati ieri4.619 (837 in meno rispetto a ieri quando erano stati 5.456) , ma è basso anche ildeieffettuati (-19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di ieri e ai 133.084 eseguiti venerdì. In netto aumento ildelle vittime: 39 rispetto alle 26 registrate ieri che portano il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia a 36.205. In crescita anche i ricoverati negli ospedali (+302) eterapie intensive (+32). Al momento negli ...

