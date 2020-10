Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) NAPOLI – Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha annunciato che Alessandra Clemente, assessora ai Giovani del Comune, sarà candidata alla carica di sindaco alle elezioni amministrative del 2021. “Ho ritenuto che Alessandra Clemente potesse essere la persona in questo momento più utile per aprire un ragionamento con la città, con la nostra maggioranza, con coloro che hanno fatto il viaggio insieme a noi, con i partiti, insomma con tutti. Credo che questo sia il metodo giusto”, ha detto de Magistris parlando con i giornalisti a margine di una riunione del Consiglio metropolitano. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Comunali Napoli, de Magistris: “Alessandra Clemente nostra candidata sindaco” Blitz contro pedopornografia sul dark web: 3 arresti e 17 denunce Terminato a Napoli il murale di Jorit dedicato a Nino D’Angelo Coronavirus, De Luca: “Con mille casi e 200 guariti al giorno sarà lockdown” Coronavirus, Ricciardi: “Seconda ondata più pericolosa, in Campania e Lazio ospedali quasi pieni” Confcommercio Campania contro la chiusura anticipata dei locali: “Sia revocata, crea abusivismo”