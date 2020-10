Comitato in Prefettura su situazione contagi e assembramenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Fare il punto sulla situazione del contagio e confrontarsi sull’attuazione delle misure governative. Per questo nel pomeriggio si terra’ un Comitato provinciale ordine e sicurezza in Prefettura a Roma, a cui parteciperanno, oltre alle forze dell’ordine, anche la Regione Lazio e Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, non e’ escluso che vengano affrontati temi legati agli assembramenti, la movida e i mezzi pubblici. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – Fare il punto sulladelo e confrontarsi sull’attuazione delle misure governative. Per questo nel pomeriggio si terra’ unprovinciale ordine e sicurezza ina Roma, a cui parteciperanno, oltre alle forze dell’ordine, anche la Regione Lazio e Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, non e’ escluso che vengano affrontati temi legati agli, la movida e i mezzi pubblici.

