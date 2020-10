Bervicato | le calzature che sanno esprimere la propria personalità

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Mai come in questi ultimi anni il legame tra arte e moda si è fatto stretto. Tra l’arte e la moda si intrecciano percorsi, scambi creativi e forti influenze. Due mondi che hanno dei tratti in comune e che, quando si incrociano, sono capaci di dar vita a vere e proprie opere d’arte. E questo vale soprattutto per le calzature. Una scarpa non è solo una scarpa. È fonte di emozioni, un oggetto di culto, una promessa di felicità, ossia arte allo stato puro.