Verso un nuovo Dpcm, feste private con poche persone: la popolazione insorge tra lamentele ed ironia (Di domenica 11 ottobre 2020) Si va Verso un nuovo Dpcm: l'aumento dei casi positivi al coronavirus costringe Giuseppe Conte ad un nuova ed importante stretta. Tante e nuove restrizioni in vista: tra queste anche una legata alle feste private in casa. feste vietate o con un numero limitato di persone, ma la popolazione insorge. Sui social, infatti, sono tantissimi i messaggi di persone che si scagliano contro questa nuova direttiva sulle feste private. C'è anche chi cita l'articolo 14 della Costituzione: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte ...

Agenzia_Italia : Verso il nuovo dpcm, feste con massimo 30 persone e stop alla movida - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - giulianopisapia : Il nuovo #decretosicurezza introduce adeguate garanzie di protezione umanitaria per chi scappa dalla fame e dalla g… - fiera871123456 : RT @Signorasinasce: #Covid , nel nuovo #Dpcm Si va verso il #divieto di tutte le #feste private e questo riguarderà, per la prima volta, a… - yoygiada : RT @Signorasinasce: #Covid , nel nuovo #Dpcm Si va verso il #divieto di tutte le #feste private e questo riguarderà, per la prima volta, a… -