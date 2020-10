Speciale OnePlus 8T | prezzo e specifiche prima del 14 ottobre

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il prossimo fiore all’occhiello disarà il8T, che è proprio dietro l’angolo (verrà presentato il 14). Adesso è tempo di raccogliere un po’ tutte le informazioni già emerse, comprese quelle relative alletecniche dello smartphone ed al presuntodi vendita. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, ci si aspetta un dispositivo strutturalmente solido e resistente all’acqua con un grado di protezione IP68, rivestito da Gorilla Glass 6 sul fronte e sul retro, con una cornice metallica ad avvolgerlo. Lo schermo sarà piatto ed ospiterà un unico foro in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale (un grandangolare per i selfie da 16MP). Il tasto di accensione e quello di ...

