Settimo Torinese | sgominato Rave Party per violazione norme anti-Covid

A Settimo Torinese i carabinieri hanno sgominato un Rave Party organizzato in una fabbrica abbandonata. Quasi nessuno portava la mascherina o rispettava il distanziamento. Questa notte, i carabinieri della Compagnia di Chivasso hanno fatto irruzione ad un Rave Party organizzato a Settimo Torinese. Le forze dell'ordine aveva ricevuto alcune segnalazioni dai residenti del luogo, probabilmente …

