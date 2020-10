Seat Arona - Avvistato su strada il restyling

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 ottobre 2020) già tempo diper la. Le foto spia mostrano per la prima volta un esemplare della Suv compatta spagnola durante i test, confermando così l'arrivo di un aggiornamento che potrebbe debuttare sul mercato nel corso del 2021.Nuove griglie e prese d'aria frontali. La, introdotta nel 2018 in Europa, seguirà l'evoluzione dello stile del marchio. Per questo il muletto è camuffato nelle zone anteriori e posteriori, dove i ritocchi a paraurti e gruppi ottici renderanno più fresco e attuale il look. Osservando le superfici ricoperte dalle pellicole sembra che i fari anteriori siano rimasti praticamente gli stessi: a crescere è invece la dimensione della mascherina, che ha imposto una modifica alla griglia inferiore. Ai lati del paraurti si intravedono due prese ...