Roland Garros 2020, Nadal: “Mando un messaggio al mondo. Continuiamo a combattere contro il coronavirus” (Di domenica 11 ottobre 2020) Rafael Nadal fa 13 a Parigi grazie alla vittoria su Novak Djokovic nella finale del Roland Garros 2020. Nell’intervista post partita lo spagnolo non solo ha descritto le proprie emozioni, ma ha voluto mandare un messaggio più grande: “Voglio mandare un messaggio a tutto il mondo. Stiamo fronteggiando uno dei peggiori momenti di sempre… Continuiamo a combattere. Ce la faremo”. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaelfa 13 a Parigi grazie alla vittoria su Novak Djokovic nella finale del. Nell’intervista post partita lo spagnolo non solo ha descritto le proprie emozioni, ma ha voluto mandare unpiù grande: “Voglio mandare una tutto il. Stiamo fronteggiando uno dei peggiori momenti di sempre…. Ce la faremo”.

