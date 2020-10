Pompei e la sua misteriosa maledizione

(Di domenica 11 ottobre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un’oscurasembra gravare su, meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Unache colpisce chi osi derubare i tasselli della sua storia e del suo passato. Persa nella sua bellezza e nella sua Storia,rappresenta lo specchio di un’umanità per molti versi ancora poco conosciuta, ma che amava la… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

BeatoBartoloL : RT @Giuseppe_alari: @BeatoBartoloL Questa Madonna di Pompei l'ho seguita diverse volte nel Santo Rosario.Ed è il Più bel Rosario mai seguit… - FrancoisVayne : RT @GM_oessh: Alla vigilia della Messa della Supplica alla Madonna di #Pompei, Sua Eminenza il Cardinale Fernando #Filoni, Gran Maestro del… - FilomenaGallo55 : RT @MaterVerbi: 5 Ottobre Ricordiamo il BEATO BARTOLO LONGO Terziario domenicano e fondatore Da Pompei, luogo “dove erano adorati idoli e… - topo1966 : RT @MaterVerbi: 5 Ottobre Ricordiamo il BEATO BARTOLO LONGO Terziario domenicano e fondatore Da Pompei, luogo “dove erano adorati idoli e… - FedericaGatti84 : Il 5 Ottobre del 1926, il Beato Bartolo Longo dice addio alla sua vita terrena! Nostro concittadino e fondatore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei sua

La Stampa

Rubano dei reperti in visita a Pompei, ma a distanza di tempo decidono di riconsegnarli, poiché considerati causa di iella e maledizione. Ecco come sono andati i fatti qui narrati e le scuse dei ladri ...La " maledizione dei reperti rubati a Pompei ". Una turista canadese di 36 anni ha fatto recapitare in forma anonima i ...