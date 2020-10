Mascherina obbligatoria per chi fa jogging amatoriale all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Praticate jogging amatoriale all’aperto? La Mascherina è obbligatoria. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con una circolare indirizzata ai prefetti e firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. La disposizione che prevede l’uso della Mascherina anche all’aperto “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi nella circolare – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione“. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Praticateall’aperto? La. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con una circolare indirizzata ai prefetti e firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. La disposizione che prevede l’uso dellaanche all’aperto “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi nella circolare – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione“.

