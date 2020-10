Lukaku dal dischetto è una sentenza. L’Inghilterra però ribalta il Belgio (2-1) (Di domenica 11 ottobre 2020) Va all’Inghilterra il match giocato contro il Belgio e valido per il terzo turno della Nations League. Le due nazionali, inserite nel gruppo B si sono date battaglia. L’interista Lukaku ha portato gli ospiti in vantaggio dimostrandosi infallibile dal dischetto. Poi, però, la formazione di Southgate vince 2-1 in rimonta grazie a Rashford (altro rigore) e al destro di Mountl. Foto: Lukaku Twitter L'articolo Lukaku dal dischetto è una sentenza. L’Inghilterra però ribalta il Belgio (2-1) proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Va all’Inghilterra il match giocato contro ile valido per il terzo turno della Nations League. Le due nazionali, inserite nel gruppo B si sono date battaglia. L’interistaha portato gli ospiti in vantaggio dimostrandosi infallibile dal. Poi, però, la formazione di Southgate vince 2-1 in rimonta grazie a Rashford (altro rigore) e al destro di Mountl. Foto:Twitter L'articolodalè una. L’Inghilterra peròil(2-1) proviene da Alfredo Pedullà.

