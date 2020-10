La Corea del Nord presenta il suo nuovo missile intercontinentale L’esperta | “un mostro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Per essere grosso è grosso. Per gli esperti è anche pericoloso. E’ ildell’arsenaleno che ieri ha fatto la sua apparizione nel corso della parata per il 75anniversario del paese, sfilando tra la folla e sotto gli occhi felici di Kim Jong Un. Secondo le prime, parziali, valutazioni degli analisti militari se davvero operativo si tratterebbe dell’ “Icbm” (balistico) trasportabile più grande al mondo, un vettore che aumenta significativamente il raggio d’azione di armi convenzionali e/o nucleari. Ilha sfilato su un camion con 11 assali. La parata ha inoltre visto sfilare truppe in formazione, altri armamenti convenzionali e jet militari. “Quel ...