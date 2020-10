Il razzismo in tre minuti spiegato da Barbie e Nikki (Di domenica 11 ottobre 2020) Non è la prima volta che i vlog della bambola Mattel trattano temi difficili. Ma mai così bene Leggi su it.mashable (Di domenica 11 ottobre 2020) Non è la prima volta che i vlog della bambola Mattel trattano temi difficili. Ma mai così bene

green_milano : RT @MashableItalia: Il razzismo in tre minuti spiegato da Barbie e Nikki - MashableItalia : Il razzismo in tre minuti spiegato da Barbie e Nikki - Alessan54995306 : @valter88285036 @GrandeFratello il conduttore è capace de parla solo de omosessualità e de razzismo....le trasmissi… - mellllllls : @armoniaecaos_ Accusare di razzismo no, anche perché a quel punto le tre tonalità più scure non le avrebbe messe ov… - unicornpolyglot : La gente che accusa 'sto povero ragazzo di razzismo fa il paio con quelli che 'Non potete dire che i creoli sono li… -