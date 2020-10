Il mio Pappalardo immaginario, contro le mascherine e i preservativi: lasciatelo gridaaare! (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci sono i malati immaginari e anche i “Pappalardi”, questo è il mio: Tutti lo sanno ormai: il generale di brigata Antonio Pappalardo è contro l’uso del preservativo. Le sue motivazioni sono nobili e hanno anche una matrice storica, sentiamo le sue parole: “Il preservativo? Una cosa ignobile! Non capisco come un emimente medico come Falloppio, quello delle tube, abbia potuto inventarlo. Il preservativo è orrendo, è contronatura ed è anche contro l’Arma dei Carabinieri, pensate a quanti carabinieri non sono potuti nascere a causa di questa guaina diabolica!”. Secondo Pappalardo il preservativo è “figlio” della dittatura delle multinazionali del lattice, e come dargli torto? Pappalardo è anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Ci sono i malati immaginari e anche i “Pappalardi”, questo è il mio: Tutti lo sanno ormai: il generale di brigata Antoniol’uso del preservativo. Le sue motivazioni sono nobili e hanno anche una matrice storica, sentiamo le sue parole: “Il preservativo? Una cosa ignobile! Non capisco come un emimente medico come Falloppio, quello delle tube, abbia potuto inventarlo. Il preservativo è orrendo, ènatura ed è anchel’Arma dei Carabinieri, pensate a quanti carabinieri non sono potuti nascere a causa di questa guaina diabolica!”. Secondoil preservativo è “figlio” della dittatura delle multinazionali del lattice, e come dargli torto?è anche ...

