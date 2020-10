DPCM, calcetto e sport di contatto a rischio. Oggi vertice CTS-Speranza (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel nuovo DPCM in arrivo sono a rischio nuovamente il calcetto e sport di contatto amatoriali. Verso un nuovo divieto, decisivo il vertice di Oggi Nelle indiscrezioni del nuovo DPCM in arrivo nelle prossime ore, sorge nuovamente l’incognita legata al calcetto e sport di contatto amatoriali. Come riferisce il Corriere della Sera, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico avevano già sollecitato il Governo ma apporre delle limitazioni in merito. Adesso però si rischia una nuova chiusura per la specifica categoria: nella giornata odierna è atteso un vertice tra lo stesso CTS ed il Ministro della Salute Roberto Speranza per prendere una ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel nuovoin arrivo sono anuovamente ildiamatoriali. Verso un nuovo divieto, decisivo ildiNelle indiscrezioni del nuovoin arrivo nelle prossime ore, sorge nuovamente l’incognita legata aldiamatoriali. Come riferisce il Corriere della Sera, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico avevano già sollecitato il Governo ma apporre delle limitazioni in merito. Adesso però si rischia una nuova chiusura per la specifica categoria: nella giornata odierna è atteso untra lo stesso CTS ed il Ministro della Salute Robertoper prendere una ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - patriziagatto3 : RT @Agenzia_Ansa: #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in casa… - CosenzaChannel : Diramate ieri le nuove misure restrittive. Stop alla somministrazione di alcolici da asporto dalle 21, così come ag… - ILSOTRANTO : #lockdown Nuovo Dpcm, dai locali al calcetto arriva la stretta: prove di lockdown Il nodo scuole, famiglie nel caos… -