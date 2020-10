Covid, in Russia nuovo record di contagi: oltre 13mila (Di domenica 11 ottobre 2020) Mosca, 11 ott. (Adnkronos/Dpa) - nuovo record storico di contagi da coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.634 casi e 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al Covid, mentre secondo un calcolo dell'agenzia di stampa Sputnik oltre 4.500 contagi sono stati registrati da ieri nella sola Mosca. Sale così a 1.298.718 il numero di casi in Russia, mentre le vittime sono 22.597. Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) Mosca, 11 ott. (Adnkronos/Dpa) -storico dida coronavirus in: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.634 casi e 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al, mentre secondo un calcolo dell'agenzia di stampa Sputnik4.500sono stati registrati da ieri nella sola Mosca. Sale così a 1.298.718 il numero di casi in, mentre le vittime sono 22.597.

Nuovo record storico di contagi da coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.634 casi e 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al Covid ...

Lo ha fatto sapere lo stesso istituto in un comunicato, precisando che si tratta del primo intervento di questo tipo dallo scorso mese di marzo, ovvero dall’inizio della crisi originata dalla pandemia ...

Nuovo record storico di contagi da coronavirus in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.634 casi e 149 morti. Lo ha riferito il Centro operativo nazionale per la lotta al Covid ...