Caruso-Tiafoe in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Challenger Parma 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Salvatoree Francessono i finalisti dell’edizionedegli Internazionali dell’Emilia Romagna, torneoin corso di svolgimento a. L’azzurro si è garantito l’accesso all’ultimo atto superando Alexei Popyrin in due set, mentre lo statunitense ha rimontato un parziale di svantaggio a Federico Delbonis. La disputa si svolgerà domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 14.00:televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesul sito ufficiale dell’emittente menzionata e su Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-match, con analisi accurata del testa a testa. AGGIORNAMENTO –> ...