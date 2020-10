Beautiful anticipazioni | Hope si prenderà cura di Douglas togliendolo a Thomas?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 11 ottobre 2020) Che cosa succederà nella puntata diin onda lunedì 12 ottobre 2020? Come inizia questa nuova settimana in compagnia della soap americana? Ve lo raccontiamo con le nostreche ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Ridge deve cercare in tutti i modi di consolare Steffy. Lei ha amato Phoebe sin da subito come se fosse sua figlia. Ed è per questo che adesso non vorrebbe che la bambina lasciasse la sua casa. Ma non si può fare altrimenti. Liam le promette che insieme supereranno anche questa situazione. Sally e Wyatt come avrete visto si sono chiariti. La ragazza non poteva che far notare al suo fidanzato che forse è stato molto frettoloso nel rompere la relazione e mettere fine alla loro storia pensando che Flo fosse la donna perfetta. E ...