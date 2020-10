Ballando con le Stelle 2020 | Vittoria Schisano in crisi | piange in diretta poi fugge in bagno

(Di domenica 11 ottobre 2020) Piccoli momenti dipernel corso della quarta puntata dicon lein onda lo scorso sabato 10 ottobre. Tutto parte dopo la sua esibizione: la bella attrice si è esibita assieme al suo maestro Marco De Angelis in un appassionato Paso Doble.Conclusa la performance, la coppia ha raggiunto a scrivania dei giudici per conoscere la loro opinione sulla coreografia appena eseguita. Parte Carolyn Smith che tutto sommato esprime una buona opinione sull’esibizione. Zazzaroni è meno d’accorso sul buon esito della prova. Positivo invece il voto di Canino. A quel punto tocca a Selvaggia Lucarelli esprimere la propria opinione…. e le cose si complicano.con le ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le Stelle 2020: eliminazione rimandata Costantino della Gherardesca fugge infuriato - #Ballando… - DiacronicoMurra : RT @Msimona69: @federicofubini Lei è un po' che non accende la tv, immagino Può scegliere, da Piazza Pulita a I fatti vostri, da Ballando c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Piccoli momenti di crisi per Vittoria Schisano nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 in onda lo scorso sabato 10 ottobre 2020. Tutto parte dopo la sua esibizione: la bella ...Ogni settimana Ballando con le Stelle 2020 si rivela ricco di sorprese. Questa volta a giocare uno scherzetto ai concorrenti non è stata la discussa giuria o i tesoretti immeritati ma la produzione de ...