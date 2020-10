“Vi prego, indossate la mascherina, questo virus è un incubo” (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese “Mio fratello Paky oggi è tornato e l’emozione è fortissima. A 20 anni ha visto l’orrore del covid negli ospedali con i suoi occhi, persone a cui mancava il fiato, persone in terapia intensiva ed è proprio vero che gli ospedali sono saturi”. E’ una storia drammatica quella raccontata da Simona Nunziante, giovane di Sarno – l’agro nocerino sarnese è una delle zone della provincia di Salerno più colpite dal Coronavirus – che, attraverso la sua esperienza, prova a lanciare un messaggio forte: l’importanza di indossare le mascherine in questa fase così delicata. Simona, hostess di professione, è positiva al Covid 19. Come lei anche i suoi genitori, suo zio e suo fratello. E proprio quest’ultimo ha provato, sulla sua pelle, il terrore che si vive ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese “Mio fratello Paky oggi è tornato e l’emozione è fortissima. A 20 anni ha visto l’orrore del covid negli ospedali con i suoi occhi, persone a cui mancava il fiato, persone in terapia intensiva ed è proprio vero che gli ospedali sono saturi”. E’ una storia drammatica quella raccontata da Simona Nunziante, giovane di Sarno – l’agro nocerino sarnese è una delle zone della provincia di Salerno più colpite dal Corona– che, attraverso la sua esperienza, prova a lanciare un messaggio forte: l’importanza di indossare le mascherine in questa fase così delicata. Simona, hostess di professione, è positiva al Covid 19. Come lei anche i suoi genitori, suo zio e suo fratello. E proprio quest’ultimo ha provato, sulla sua pelle, il terrore che si vive ...

RobertoBurioni : Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitat… - marattin : Stessa cosa è capitata centinaia di volte a parti invertite. A turno, una delle due camere non lavora, ma mette sol… - fattoquotidiano : “Il virus è infettivo e nocivo come nella scorsa primavera”. L’appello di Burioni: “Vi prego, state attenti. Dipend… - tamagoogie : vi prego non mettete le foto di jimin che piange vi preto vi imploro - e_sorella : RT @FilippoJimbo: Ieri ho seppellito mio papà e con il cuore devastato, in un modo che non si può neanche immaginare, devo pensare al soste… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vi prego Vittoria Gori e Matteo Verdolini: investimenti immobiliari scesi del 25%. Ne parla il libro “Scienza Immobiliare” oggi in uscita. Fortune Italia