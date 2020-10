Vergogna Anpi contro il parco a Norma Cossetto. Basta finanziamenti: è un ente inutile (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Comune di Pescara ha deliberato di intitolare un parco cittadino a Norma Cossetto. La studentessa di 23 anni, seviziata, violentata e gettata in una foiba dopo l’otto settembre del 1943. I responsabili erano esponenti di una banda di comunisti affiliata al nono corpus del maresciallo Tito. Gli aguzzini di Norma Cossetto Sei di loro, va detto, una volta che il villaggio cadde nuovamente in mano ai tedeschi, subirono una dura vendetta psicologica. I tedeschi li imprigionarono nella camera ardente con il corpo martoriato della loro vittima. Il corpo di Norma era stato estratto nel frattempo dalla foiba. Dopo qualche tempo uscirono. Tre di loro erano impazziti e, comunque, furono tutti passati per le armi. Si potrebbe dire, a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Comune di Pescara ha deliberato di intitolare uncittadino a. La studssa di 23 anni, seviziata, violentata e gettata in una foiba dopo l’otto settembre del 1943. I responsabili erano esponenti di una banda di comunisti affiliata al nono corpus del maresciallo Tito. Gli aguzzini diSei di loro, va detto, una volta che il villaggio cadde nuovamin mano ai tedeschi, subirono una dura vendetta psicologica. I tedeschi li imprigionarono nella camera ardcon il corpo martoriato della loro vittima. Il corpo diera stato estratto nel frattempo dalla foiba. Dopo qualche tempo uscirono. Tre di loro erano impazziti e, comunque, furono tutti passati per le armi. Si potrebbe dire, a ...

