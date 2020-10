UFFICIALE Foggia | Marchionni è il nuovo allenatore

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ilha annunciato MarcocomeIlha un. Attraverso i propri canali ufficiali, il club pugliese ha annunciato l’arrivo di Marco, ex calciatore di Parma e Juventus, sulla panchina rossonera. «Mi sento bene, altrimenti non avrei accettato. È normale che ci siano dei rischi, ho visto una squadra attenta. Credo che anche loro si siano stufati di sentir parlare da fuori» Le prime parole diin conferenza stampa. Benvenuto mister 𝕄𝔸ℝℂℍ𝕀𝕆ℕℕ𝕀!✍🏻🔴⚫️ #WelcomeMister pic.twitter.com/IR44otykI4 — Calcio ...

Salta la panchina del Foggia a pochissime ore dall'esordio in Serie C della squadra pugliese. Ufficializzato il sostituto ex Juventus ...Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jens Naessens. Attaccante belga cresciuto nel vivaio del Club Bruges, a 16 anni si ...