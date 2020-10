Roma, sovranisti e No mask contro la “dittatura sanitaria”. La polizia allontana un manifestante, la piazza insorge (Di sabato 10 ottobre 2020) Entra nel vivo la manifestazione in piazza del Popolo a Roma di sovranisti monetari e “no mask” scesi in piazza contro la “dittatura sanitaria” e per una nuova moneta sovrana sganciata dall’euro. Non sono mancati momenti di tensione, quando la polizia ha allontanato un manifestante dalla folla si è levato un coro di proteste L'articolo Roma, sovranisti e No mask contro la “dittatura sanitaria”. La polizia allontana un manifestante, la piazza insorge proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Entra nel vivo la manifestazione indel Popolo adimonetari e “no” scesi inla “dittatura sanitaria” e per una nuova moneta sovrana sganciata dall’euro. Non sono mancati momenti di tensione, quando lahato undalla folla si è levato un coro di proteste L'articoloe Nola “dittatura sanitaria”. Laun, laproviene da Il Fatto Quotidiano.

