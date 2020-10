Pirlo tra Morata e Dybala, qual è la spalla migliore per Ronaldo? (Di sabato 10 ottobre 2020) Ieri il centrocampo, oggi l'attacco. Continuano i nostri sondaggi riguardo lo schema tattico della Juve. Stavolta ci si interroga sulla spalla migliore per Cristiano, Morata o Dybala? Sondaggio Chi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 ottobre 2020) Ieri il centrocampo, oggi l'attacco. Continuano i nostri sondaggi riguardo lo schema tattico della Juve. Stavolta ci si interroga sullaper Cristiano,? Sondaggio Chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo tra Morata o Dybala, qual è la spalla migliore per CR7? VOTA il sondaggio La Gazzetta dello Sport Juventus: Pirlo studia la sua Juve, avanti con il 4-3-1-2

Alla fine la Vecchia Signora vince lo scudetto ma perde un tecnico preparato, in sostituzione: Andrea Pirlo. Il campione del mondo del 2006 ha studiato ed ha acquisito il patentino per allenare con un ...

PIRLO PENSA ALLE OPZIONI IN CORSIA

Andrea Pirlo pensa alle soluzioni per la fascia, il grande cruccio della stagione bianconero. L'allenatore della Juventus ritroverà a breve Alex Sandro a Sinistra dopo che la ...

Andrea Pirlo pensa alle soluzioni per la fascia, il grande cruccio della stagione bianconero. L'allenatore della Juventus ritroverà a breve Alex Sandro a Sinistra dopo che la ...