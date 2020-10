Myriam, confessione sul GF inattesa: “Siamo vittime”, la strategia di Zorzi (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la puntata al Grande Fratello Vip arriva una confessione inaspettata di Myriam Catania. La gieffina parla in giardino con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando delle dinamiche che si sono create ultimamente nel reality. L’attenzione sembra ormai essersi focalizzata su un unico argomento, quello riguardante Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nel corso di ogni … L'articolo Myriam, confessione sul GF inattesa: “Siamo vittime”, la strategia di Zorzi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la puntata al Grande Fratello Vip arriva unainaspettata diCatania. La gieffina parla in giardino con Tommasoe Stefania Orlando delle dinamiche che si sono create ultimamente nel reality. L’attenzione sembra ormai essersi focalizzata su un unico argomento, quello riguardante Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nel corso di ogni … L'articolosul GF: “Siamo vittime”, ladiproviene da Gossip e Tv.

SSpaccio : RT @SSpaccio: #GFVIP Quando Tommaso ha detto della confessione di Adua a tutta la casa: Myriam: Ma come te lo ha detto così dal nulla dop… - scemografia : RT @SSpaccio: #GFVIP Quando Tommaso ha detto della confessione di Adua a tutta la casa: Myriam: Ma come te lo ha detto così dal nulla dop… - erikapretti21 : RT @SSpaccio: #GFVIP Quando Tommaso ha detto della confessione di Adua a tutta la casa: Myriam: Ma come te lo ha detto così dal nulla dop… - Pelagia28445388 : RT @SSpaccio: #GFVIP Quando Tommaso ha detto della confessione di Adua a tutta la casa: Myriam: Ma come te lo ha detto così dal nulla dop… - LadyFalenaIvana : RT @SSpaccio: #GFVIP Quando Tommaso ha detto della confessione di Adua a tutta la casa: Myriam: Ma come te lo ha detto così dal nulla dop… -