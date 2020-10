Manila e Lorenzo, arriva la proposta di matrimonio: fan in estasi (Di sabato 10 ottobre 2020) Temptation Island Vip, una delle coppie più amate del programma si sposa: arriva la proposta di matrimonio di Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro. Foto da Instagram: @ManilanazzaroL’ultima edizione di Temptation Island Vip li ha visti uscire più forti e innamorati di prima, Lorenzo e Manila sono la coppia più amata del reality di Canale 5. I due sembrano aver ufficialmente messo un punto sulle piccole incomprensioni che li hanno portatati a prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia. Lorenzo Amoruso aveva stupito tutti svelando l’intenzione di chiedere la mano alla sua Manila nel giorno del suo compleanno e non c’è che dire: promessa ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Temptation Island Vip, una delle coppie più amate del programma si sposa:ladidiAmoruso aNazzaro. Foto da Instagram: @nazzaroL’ultima edizione di Temptation Island Vip li ha visti uscire più forti e innamorati di prima,sono la coppia più amata del reality di Canale 5. I due sembrano aver ufficialmente messo un punto sulle piccole incomprensioni che li hanno portatati a prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia.Amoruso aveva stupito tutti svelando l’intenzione di chiedere la mano alla suanel giorno del suo compleanno e non c’è che dire: promessa ...

cacciola_ : @Lamoruso71 Ciao Lorenzo, ti ho conosciuto tramite Manila Nazzaro, siete una bella coppia; quando c'è l'amore vero,… - teeahtee1 : Vi prego ridatemi Lorenzo e Manila #temptationisland - eva3000eva : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: dopo T.I. sono sempre più in love - ilgossipcom : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: dopo T.I. sono sempre più in love - EuropeanEditore : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: dopo T.I. sono sempre più in love -

