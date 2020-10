Mamma medico accusata di maltrattamenti nei confronti della figlia | era tutto falso

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – Assolta per non aver commesso il fatto Marina Stella Di Somma,nel 2015 dal sindaco di Busso e dal dirigente dei servizi sociali del comune, di abbandonodi 9 anni, di averla maltrattata gravemente, di averla sottoposta ad aggressioni fisiche e psicologiche e di averla violentata con un bastone quando aveva 4 anni. La madre è stata scagionata da tutte le accuse al termine di un processo conclusosi alcune settimane fa. Marina Stella Di Domma assolta: “Il fatto non sussiste” “Dalla trascrizione dell’esame testimoniale, emerge tutta l’inattendibilitàricostruzione fornita da chi aveva presentato la segnalazione e fornito una ricostruzione dei fatti per far sì che la madre venisse allontanata ...