La tragedia per un gioco: finge rapimento in un video su TikTok ma viene uccisa (Di sabato 10 ottobre 2020) È morta così, una ragazza di 20 anni la cui vita è stata stroncata mentre ‘per gioco’ fingeva di venire rapita, il tutto filmato in un video su TikTok Doveva essere un momento di gioco e di divertimento, lo aveva già fatto in passato, ma questa volta si è trasformato in tragedia per una 20enne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) È morta così, una ragazza di 20 anni la cui vita è stata stroncata mentre ‘perva di venire rapita, il tutto filmato in unsuDoveva essere un momento die di divertimento, lo aveva già fatto in passato, ma questa volta si è trasformato inper una 20enne … L'articolo proda www.meteoweek.com.

