In Alto Adige si torna a parlare di autonomia (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Sono trascorsi esattamente 100 anni da quel 10 ottobre del 1920, quando Re Vittorio Emanuele III sottoscrisse l'annessione formale all'Italia dell'Alto Adige-Suedtirol, ovvero quella parte del Tirolo a sud del Brennero. Oggi, esattamente un secolo fa, è in corso in tutto l'Alto Adige, nel vicino Tirolo austriaco e persino a Vienna, un'ampia campagna con manifesti che riportano la scritta, “100 anni di ingiustizia non cancellano un diritto – Autodeterminazione per il Sudtirolo da Brennero a Borghetto”. Il Suedtiroler Heimatbund, già movimento popolare indipendentista e di fatto la federazione della Patria Sudtirolese, con questa iniziativa vuole richiamare l'attenzione sulla divisione del Tirolo definita “contraria al diritto ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - Sono trascorsi esattamente 100 anni da quel 10 ottobre del 1920, quando Re Vittorio Emanuele III sottoscrisse l'annessione formale all'Italia dell'-Suedtirol, ovvero quella parte del Tirolo a sud del Brennero. Oggi, esattamente un secolo fa, è in corso in tutto l', nel vicino Tirolo austriaco e persino a Vienna, un'ampia campagna con manifesti che riportano la scritta, “100 anni di ingiustizia non cancellano un diritto – Autodeterminazione per il Sudtirolo da Brennero a Borghetto”. Il Suedtiroler Heimatbund, già movimento popolare indipendentista e di fatto la federazione della Patria Sudtirolese, con questa iniziativa vuole richiamare l'attenzione sulla divisione del Tirolo definita “contraria al diritto ...

