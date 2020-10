Il Coronavirus sul Giro d’Italia: abbandona Simon Yates (Di sabato 10 ottobre 2020) Brutte notizie sul Giro d’Italia, il Coronavirus è arrivato anche qui: abbandona Simon Yates, campione britannico della Mitchelton-Scott. Simon Yates della Mitchelton-Scott è risultato positivo al Coronavirus, e quindi non proseguirà al Giro d’Italia. Lo ha annunciato sabato mattina il team australiano facente parte del circuito WorldTour. Yates aveva sviluppato lievi sintomi dopo la conclusione … L'articolo Il Coronavirus sul Giro d’Italia: abbandona Simon Yates è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 ottobre 2020) Brutte notizie suld’Italia, ilè arrivato anche qui:, campione britannico della Mitchelton-Scott.della Mitchelton-Scott è risultato positivo al, e quindi non proseguirà ald’Italia. Lo ha annunciato sabato mattina il team australiano facente parte del circuito WorldTour.aveva sviluppato lievi sintomi dopo la conclusione … L'articolo Ilsuld’Italia:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

