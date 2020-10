Hellas Verona | comunicata una positività al Coronavirus

(Di sabato 10 ottobre 2020) Una positività alanche in casa, la conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “FC comunica che Antonin Barák è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.L'articolouna positività alCalcioWeb.

