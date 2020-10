"Guanti obbligatori". La sottosegretaria Pd ignora cosa dice l'Oms: in che mani siamo? (Di sabato 10 ottobre 2020) Le mascherine obbligatorie non bastano più. Secondo Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, il governo starebbe pensando di imporre l'obbligo di indossare anche i Guanti sui mezzi pubblici. Intervistata da La Stampa, l'esponente del Pd invita le regioni a fissare nuovi paletti: "Farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre. Fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%". Secondo la Zampa ci sono due soluzioni: "Si può introdurre l'obbligo di usare Guanti monouso a bordo dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Le mascherinee non bastano più. Secondo Sandra Zampa,alla Salute, il governo starebbe pensando di imporre l'obbligo di indossare anche isui mezzi pubblici. Intervistata da La Stampa, l'esponente del Pd invita le regioni a fissare nuovi paletti: "Farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre. Fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%". Secondo la Zampa ci sono due soluzioni: "Si può introdurre l'obbligo di usaremonouso a bordo dei ...

fanpage : ?? Guanti obbligatori sui mezzi pubblici. E non solo, tutte le nuove restrizioni - bianca_caimi : RT @Libero_official: #coronavirus, la sottosegretaria #Zampa: '#Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. #Iss e #Oms mettono in guardia #mas… - nicola_vecchio : RT @Libero_official: #coronavirus, la sottosegretaria #Zampa: '#Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. #Iss e #Oms mettono in guardia #mas… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: #coronavirus, la sottosegretaria #Zampa: '#Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. #Iss e #Oms mettono in guardia #mas… - Libero_official : #coronavirus, la sottosegretaria #Zampa: '#Guanti obbligatori sui mezzi pubblici'. #Iss e #Oms mettono in guardia… -