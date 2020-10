GP Francia, qualifiche Moto3: strepitosa pole di Masia (Di sabato 10 ottobre 2020) Jaume Masia è il re delle qualifiche del GP di Francia della Moto3. Lo spagnolo di casa Leopard Racing firma uno strepitoso 1’41″399, che non è il nuovo record della pista, ma rappresenta un crono eccezionale considerando le basse temperature a Le Mans (solo 21 gradi sull’asfalto). In una Q2 infuocata negli ultimi secondi, Albert Arenas e John McPhee agguantano la prima fila, importantissima in ottica campionato. Specie se si considera che Ai Ogura cade nel corso del turno, e partirà solo dalla 17esima casella. Raul Fernandez apre la seconda fila, dopo aver battagliato con Masia per la pole. Il giovane iberico di KTM Ajo si conferma veloce sul giro secco, ma non basta per battere un Masia ispirato. Sergio Garcia e Gabriel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Jaumeè il re delledel GP didella. Lo spagnolo di casa Leopard Racing firma uno strepitoso 1’41″399, che non è il nuovo record della pista, ma rappresenta un crono eccezionale considerando le basse temperature a Le Mans (solo 21 gradi sull’asfalto). In una Q2 infuocata negli ultimi secondi, Albert Arenas e John McPhee agguantano la prima fila, importantissima in ottica campionato. Specie se si considera che Ai Ogura cade nel corso del turno, e partirà solo dalla 17esima casella. Raul Fernandez apre la seconda fila, dopo aver battagliato conper la. Il giovane iberico di KTM Ajo si conferma veloce sul giro secco, ma non basta per battere unispirato. Sergio Garcia e Gabriel ...

