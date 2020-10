George e Amal Clooney | insieme per salvare un teatro dal Coronavirus

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) Sembrava fossero sul punto di divorziare. Invece, George Clooney e Amal Alamuddin, nei mesi successivi al lockdown, hanno unito le proprie forze per un bene comune. I due, decisi a tutelare le piccole attività locali, hanno voluto aiutare il The Mill At Sonning Theatre a riprendersi dai danni della pandemia. Il teatro, che sorge a fianco alla casa dei Clooney, nel Berkshire, ha potuto riaprire solo grazie alle donazioni della coppia, che ne è cliente affezionato.