Ecco i segni zodiacali più dispettosi | c’è anche il tuo?

Leggi su giornal

(Di sabato 10 ottobre 2020) Un tratto spesso associato con la vendetta, l’esseretuttavia può stare a simboleggiareuna semplice voglia di provocare una reazione non desiderata negli altri, non necessariamente con un fine ultimo, masolo per il proprio divertimento o soddisfazione. Esiston infattiche identificano chi possiede questo tratto distintivo. Toro Permalosi e “dalla testa dura”, i Toro non sono esattamente il segno più malleabile caratterialmente visto che tende a prendere sul personaleuna critica innocua e costruttiva, “vendicandosi” con delle frecciate e atti decisamente. Con un Toro occorre sempre misurare le parole e non manifestarsi troppo istintivi. Pesci Tendono ad ingannare gli interlocutori e chi non li ...