X Factor 2020: svelate le categorie dei giudici (Di venerdì 9 ottobre 2020) X Factor 2020: con i primi bootcamp svelate le categorie dei giudici. Nell’ultima puntata Mika e Hell Raton hanno scelto le loro squadre X Factor 2020 è ufficialmente entrato nel vivo. Sono andati in onda i primi bootcamp, che hanno visto Mika e Hell Raton scegliere le proprie squadre, e le categorie dei giudici sono state svelate. La popstar e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) X: con i primi bootcampledei. Nell’ultima puntata Mika e Hell Raton hanno scelto le loro squadre Xè ufficialmente entrato nel vivo. Sono andati in onda i primi bootcamp, che hanno visto Mika e Hell Raton scegliere le proprie squadre, e ledeisono state. La popstar e… L'articolo Corriere Nazionale.

XFactor_Italia : Volete qualche spoiler sul Bootcamp di #XF2020? Cominciamo col dirvi che domani vedrete in azione le categorie di… - XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - DRepubblicait : X factor Italia 2020: Emma Marrone t e i suoi look [di Donatella Genta] [aggiornamento delle 11:49] - DRepubblicait : X factor Italia 2020: i look di Emma Marrone tutti da copiare - Sciandi : RT @ilfoglio_it: Quest'anno agli autori di #XFactor la pausa pranzo con cacio e pepe ha aguzzato l'ingegno. Hell Raton è emotivo ma non fes… -