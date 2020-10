«We Are Who We Are», la colonna sonora di Blood Orange (Devonté Hynes) è magia (Di venerdì 9 ottobre 2020) La musica è sempre una delle cose più speciali nei progetti di Luca Guadagnino. In «We Are Who We Are» anche di più. «L’uso della musica in maniera passiva è un peccato capitale per ogni cineasta». Così, Luca Guadagnino mentre presentava alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario «Salvatore – Shoemaker of Dreams», aggiungendo un'immagine molto forte a sostegno della sua tesi: «Il giorno in cui farò un lavoro in cui la musica è utilizzata solamente come un tappeto sonoro vado in Svizzera e mi lascio morire». Tutte parole che evidenziano in maniera chiara l’importanza che il regista siciliano ha sempre dato alla forma sonora di un film, e alle accezioni narrative che ne possono scaturire ed evolversi parallelamente alla crescita e maturazione dei ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) La musica è sempre una delle cose più speciali nei progetti di Luca Guadagnino. In «We Are Who We Are» anche di più. «L’uso della musica in maniera passiva è un peccato capitale per ogni cineasta». Così, Luca Guadagnino mentre presentava alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario «Salvatore – Shoemaker of Dreams», aggiungendo un'immagine molto forte a sostegno della sua tesi: «Il giorno in cui farò un lavoro in cui la musica è utilizzata solamente come un tappeto sonoro vado in Svizzera e mi lascio morire». Tutte parole che evidenziano in maniera chiara l’importanza che il regista siciliano ha sempre dato alla formadi un film, e alle accezioni narrative che ne possono scaturire ed evolversi parallelamente alla crescita e maturazione dei ...

