Volley | Superlega 2020 2021 | programma | date | orari | tv e streaming quarta giornata

Prosegue la Superlega 2020/2021 di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming delle partite della quarta giornata di campionato. Tutti i match si svolgeranno domenica 11 ottobre. Si parte con la sfida tra Piacenza e Trento, con quest'ultima in cerca di riscatto dopo il netto 3-0 subito dalla Lube. Modena ospita Milano, mentre Ravenna accoglie Cisterna. Verona vuole proseguire il percorso di crescita cercando di sorprendere anche Perugia, mentre Monza sfida Civitanova per tornare alla vittoria. Infine, Padova ospita Vibo Valentia, reduce dalla bella vittoria contro i meneghini. Il match Piacenza-Trento sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre tutti gli altri ...

