Thauvin in scadenza di contratto con il Marsiglia: il Milan c'è (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attaccante francese dell'OM è in scadenza di contratto al termine della stagione: tra le squadre in corsa per aggiudicarselo ci sarebbe anche il Milan. Leggi su 90min (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'attaccante francese dell'OM; indial termine della stagione: tra le squadre in corsa per aggiudicarselo ci sarebbe anche il

sportli26181512 : Milan, Thauvin possibile opzione per gennaio o per la prossima estate: Nelle ultime ore del mercato estivo, al Mila… - sportli26181512 : Milan, idea Thauvin: va in scadenza nel 2021: Il Marsiglia valuta l'esterno, partito forte in questa stagione, 15 m… - Claudio69_ : RT @MilanNewsit: Mercato Milan, il CorSport titola: 'Thauvin in scadenza nel 2021: è il colpo che intriga i rossoneri' - sportli26181512 : Mercato Milan, il CorSport titola: 'Thauvin in scadenza nel 2021: è il colpo che intriga i rossoneri': 'Thauvin in… - MilanNewsit : Mercato Milan, il CorSport titola: 'Thauvin in scadenza nel 2021: è il colpo che intriga i rossoneri' -