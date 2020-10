Roland Garros, oggi le semifinali: Nadal e Djokovic verso la finale (Di venerdì 9 ottobre 2020) A partire da questo pomeriggio, si giocano le semifinali del Roland Garros. Si va verso una finale tra Nadal e Djokovic Dopo le semifinali femminili del Roland Garros, che hanno visto le vittorie di Kenin e Swiatek, che si affronteranno sabato in finale, oggi tocca a quelle maschili. A partire dalle 15:00 scenderanno in campo Nadal-Schwartzman, successivamente Djokovic-Tsitsipas. A meno di clamorose sorprese, ad affrontarsi in finale domenica saranno Nadal e Djokovic. Lo spagnolo ha trionfato dodici volte a Parigi, con l’incredibile record di 98 vittorie e due sole sconfitte. Con Soderling nel ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020) A partire da questo pomeriggio, si giocano ledel. Si vaunatraDopo lefemminili del, che hanno visto le vittorie di Kenin e Swiatek, che si affronteranno sabato intocca a quelle maschili. A partire dalle 15:00 scenderanno in campo-Schwartzman, successivamente-Tsitsipas. A meno di clamorose sorprese, ad affrontarsi indomenica saranno. Lo spagnolo ha trionfato dodici volte a Parigi, con l’incredibile record di 98 vittorie e due sole sconfitte. Con Soderling nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros Passeggiata “solitaria” per il Roland Garros Ubi Tennis Tennis, Atp San Pietroburgo 2020: Berrettini rinuncia, c’è Sinner

Matteo Berrettini non parteciperà all’Atp di San Pietroburgo 2020. Il torneo, rinviato a causa del Covid e in programma la prossima settimana al Petersburg Sports and Concert Complex, non vedrà scende ...

Nadal-Schwartzman. L'argentino vuole tornare "grande" e sfida il re di Parigi

Nadal-Schwartzman, ci risiamo! La prima semifinale del Roland Gar ...

