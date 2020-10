Pierpaolo Pretelli offeso con Elisabetta Gregoraci | loro si chiariscono ma qual è la parola incriminata?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ha affrontato una giornata no nella casa del Grande Fratello VIP 5 ieri, e il motivo è legato a una frase, o a unachegli avrebbe detto ieri. Il concorrente sembra esserci rimasto parecchio male tanto che Eli deve avvicinarsi a lui per un chiarimento. Pare che l’espressione usata dalla, fosse stata usata più volte in passato anche dalla sua ex, e la cosa quindi, non gli sarebbe affatto piaciuta. Sui social per molte ore i telespettatori si sono chiestie fosse lae poi, una volta compreso quanto accaduto, sarebbero anche arrivati a chiedere la sifica della.Ma andiamo per gradi, iniziando ...