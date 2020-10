Peugeot 508 - A listino la Puretech 130 Eat8 con prezzi a partire da 32 500 euro

Affaritaliani : Peugeot 508 disponibile anche col motore benzina PureTech 130 EAT8 / GUARDA LA GALLERY: - Italpress : RT @peugeotitalia: L’ammiraglia del Leone si espande. NUOVA #PEUGEOT508 PureTech 130 EAT8 è da oggi disponibile con motorizzazione benzina.… - HDmotori : Peugeot 508: adesso anche con il motore PureTech 130 - henri_chapron : RT @peugeotitalia: L’ammiraglia del Leone si espande. NUOVA #PEUGEOT508 PureTech 130 EAT8 è da oggi disponibile con motorizzazione benzina.… - peugeotitalia : L’ammiraglia del Leone si espande. NUOVA #PEUGEOT508 PureTech 130 EAT8 è da oggi disponibile con motorizzazione ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot 508

Quattroruote

Ancora una novità per l’ammiraglia Peugeot, la 508. Dopo la versione ibrida plug-in è ora il momento della motorizzazione benzina Puretech 130, propulsore vincitore per il quarto anno consecutivo del ...Alcune varianti, come quelle montate sugli ibridi (ad esempio quelli di PSA come Peugeot 3008, e 508, Opel Grandland X, DS 7 Crossback ecc...ma in generale un po' tutti) usano invece una frizione a ...