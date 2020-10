Padre Fa Morire Bimba di un Anno Dentro L’Auto Rovente: “Non Ho Soldi, Non Posso Rompere il Finestrino” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La piccola Sayah era rimasta chiusa nell’auto cocente per circa un’ora, il fatto si è verificato a Las Vegas, il Padre 27enne non voleva Rompere il finestrino. Era rimasta intrappolata Dentro all’auto Rovente, la bambina di un Anno alla fine è morta perché il Padre aveva abbandonato le chiavi all’interno del veicolo. Ora sul caso … Leggi su youreduaction (Di venerdì 9 ottobre 2020) La piccola Sayah era rimasta chiusa nell’auto cocente per circa un’ora, il fatto si è verificato a Las Vegas, il27enne non volevail finestrino. Era rimasta intrappolataall’auto, la bambina di unalla fine è morta perché ilaveva abbandonato le chiavi all’interno del veicolo. Ora sul caso …

