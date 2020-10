Nuovo cinema Policlinico FdI sul set con Tom Cruise | Zingaretti spieghi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) IlUmberto I alle prese con il coronavirus come tutti i grandi ospedali da una settimana è anche il set delle riprese del film "Mission impossible 7" con Tom. La troupe e le decine di mezzi della produzione hanno "invaso" numerosi spazi, finanche a occupare un'area a solo dieci metri da un ascensore dedicato ai pazienti Covid, come riportato da Repubblica. "Questa storia del settografico alsarà oggetto di una mia interrogazione.e D'Amato dovranno spiegare perché non hanno revocato i permessi alla troupe, visto l'incremento della curva dei contagi in tutta la Regione e oltretutto, dopo la loro rigida ordinanza di obbligo mascherine ovunque pena la sanzione", scrive in un comunicato Giancarlo Righini, ...