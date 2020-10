Niang al Saint-Etienne: operazione in dirittura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo le esperienze in Italia con la maglia di Milan e Torino, M’Baye Niang è pronto a continuare la sua esperienza in Francia, in Ligue 1. In giornata l’attaccante classe ’94 ha superato le visite mediche con il Saint-Etienne, arriva dal Rennes in prestito secco. Foto: sofoot L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo le esperienze in Italia con la maglia di Milan e Torino, M’Bayeè pronto a continuare la sua esperienza in Francia, in Ligue 1. In giornata l’attaccante classe ’94 ha superato le visite mediche con il, arriva dal Rennes in prestito secco. Foto: sofoot L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marcoconterio : ?? ???? Il nuovo attaccante del #PSG può essere Mbaye Niang dello #StadeRennais. Contatti in corso tra Paris Saint-Ge… - NMercato24 : C'è l'accordo per Niang al Saint- Etienne: l'attaccante è già in città per le visite mediche. #Calciomercato… - TuttoMercatoWeb : L'ex Milan M'Baye Niang al Saint-Etienne in prestito secco: ha superato le visite mediche - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Torino - dopo il no di #Cairo, #Niang può restare in ???? accordo tra #Rennes e #SaintEtienne ??#CMITmercato https:/… - calciomercatoit : ??#Torino - dopo il no di #Cairo, #Niang può restare in ???? accordo tra #Rennes e #SaintEtienne ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Niang Saint Niang a Saint-Etienne, è atteso per le visite mediche. Si cerca l'accordo col Rennes TUTTO mercato WEB Rennes, out Niang: c’è l’accordo col St.Etienne

M'Baye Niang è stato accostato al Torino di Giampaolo, nella sessione estiva di mercato, ma il patron granata Urbano Cairo ha smentito un possibile ...

Coronavirus, GIMBE: impennata contagi, in una settimana +42% | Primi effetti anche sui decessi

Secondo quanto rivelato dal monitoraggio della fondazione GIMBE, +42% di contagi nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre.

M'Baye Niang è stato accostato al Torino di Giampaolo, nella sessione estiva di mercato, ma il patron granata Urbano Cairo ha smentito un possibile ...Secondo quanto rivelato dal monitoraggio della fondazione GIMBE, +42% di contagi nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre.