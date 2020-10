Myriam Catania dopo il coma, le prime parole per l’ex marito Luca Argentero (Di venerdì 9 ottobre 2020) Myriam Catania si trova nella casa del Grande Fratello Vip, la stessa che tanti anni fa rese famoso il suo ex, Luca Argentero, lo stesso a cui dedicò le prime parole dopo il coma. Fonte foto: Getty ImagesQuesta sera su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, protagonista di questa serata anche Myriam Catania, in nomination contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Proprio oggi Myriam è stata raggiunta nella casa da un aereo inviatole dalla famiglia e dai fan: “Myriam resisti.” Il GF è qualcosa che la lega al suo ex marito Luca ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 ottobre 2020)si trova nella casa del Grande Fratello Vip, la stessa che tanti anni fa rese famoso il suo ex,, lo stesso a cui dedicò leil. Fonte foto: Getty ImagesQuesta sera su Canale 5 torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, protagonista di questa serata anche, in nomination contro Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Proprio oggiè stata raggiunta nella casa da un aereo inviatole dalla famiglia e dai fan: “resisti.” Il GF è qualcosa che la lega al suo ex...

Gilberta12rt : RT @fraaaaaanzicca: Chi è il concorrente migliore di questa edizione? E perché proprio Myriam Catania? ?? #gfvip - zazoomblog : Myriam Catania al Gf Vip il dramma del passato raccontato dalla madre - #Myriam #Catania #dramma #passato - blogtivvu : Chi è Quentin Kammermann? Tutto sul compagno di Myriam Catania: dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio al… - Laura59425329 : RT @miao_free: Mentre stan tutti ammutoliti come le mummie segnalo una Myriam Catania selvaggia che esulta come se fosse in prima fila allo… - blogtivvu : Quando Myriam Catania ebbe un terribile incidente stradale: “Luca Argentero era con me ogni giorno, non è mai andat… -